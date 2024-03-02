Kastamonu merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Y.D. idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmek isteyen H.G. isimli kadın ile torunu A.Ç.G.'ye çarptı.

Metrelerce savrulan babaanne ve torunu yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın ve torunu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan H.G.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken vücudunda kırıklar olan A.Ç.G.'nin tedavisi devam ediyor.

Sürücü Y.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşananlar kamerada

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Saniye saniye görüntülenen kazada babaanne ve torunun yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı görülüyor.

Çarpmanın etkisi ile yaşlı kadın ve torunu metrelerce savruluyor.