İsrail’in 7 Ekimden bu yana Gazze Şeridine yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze kentinin doğusundaki eş-Şucaiye bölgesinde yer alan yüzlerce Gazzelinin sığındığı Delal El-Muğribi okulunu hedef alması sonucu bina yerle bir oldu. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 15 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.



Görüntülerde, yıkılan binanın enkazında mahsur kalan yaralıların ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin Filistin Sivil Savunma Ekiplerince enkaz altından çıkartıldığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden Filistinliler Avde Hastanesi'ne getirildi. Hayatını kaybeden Filistinlinin yakınların feryadı yürekleri dağladı.