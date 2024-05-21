İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Gazze'ye saldırıların sonlandırılmaması ve esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştiren göstericiler, erken seçim talep etti.

Göstericiler, İsrail Meclisi'nden Başbakan Netanyahu'nun konutunun bulunduğu Batı Kudüs'teki Gazze Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

İsrail polisi, ana caddeye ilerlemeye çalışan göstericiler TOMA'dan sıkılan pis kokulu su ve atlı birliklerle müdahale etti. Göstericilerin arasına karışan sivil polisler, bir kişiyi gözaltına aldı.