Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 28. Geleneksel Bertiz Boyalı Şalvar Güreşi Müsabakaları, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kahramanmaraş’ta Bertiz Boyalı’ da düzenlenen etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Güreş müsabakalarında pehlivanlar, kıyasıya mücadele ederek izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Etkinliğe katılanlar duydukları memnuniyeti dile getirirken, güreşçilerin performanslarını hayranlıkla izlediklerini belirttiler.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR