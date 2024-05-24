Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini sağlamak için de peyzaj ve bitkilendirme uygulamalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla kavşak, bulvar ve refüjlerde; begonya, petunya, papatya, sardunya, kadife çiçeği, horozibiği, vapurdumanı, lale, menekşe ve rozet çiçeği gibi pek çok türde çiçek toprakla buluşturuluyor.

Rengârenk çiçeklerle kaplanan kavşak, bulvar ve refüjler vatandaşlara adeta görsel şölen sunuyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent estetiğinin sağlanması noktasında peyzaj uygulamalarının durmaksızın devam ettiği belirtildi. Vatandaşlar da deprem sonrasında gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarından duyduğu memnuniyeti belirtti.