Kahramanmaraş’ta kayalıklarda sıkışan 4 keçi, dağcıların cesur müdahalesiyle kurtarıldı. Zorlu koşullarda gerçekleştirilen operasyon, keçilerin güvenli bir şekilde kurtarılmasıyla sonuçlandı.

Onikişubat ilçesi Çukurhisar Mahallesi Kayagözü mevkiinde sürüden ayrılan 4 keçi, sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanıyla keçileri kurtaramayan çoban  ekiplerden yardım istedi. Kahramanmaraş Dağcılık ve Arama Kurtarma ekibi yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından bölgeye ulaştı.

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Dağcılar, üstten iniş tekniğini kullanarak keçilerin mahsur kaldığı alana halatla indi. Bu esnada yer değiştiren keçiler ekiplerin çalışmasını zorlaştırırken dağcılar, yakaladıkları 4 hayvanı bellerine bağladıkları halatla kurtarıp sahibine teslim etti. İndirilen keçiler sulanıp karınları doyuruldu.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR