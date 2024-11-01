Kahramanmaraş’ta kayalıklarda sıkışan 4 keçi, dağcıların cesur müdahalesiyle kurtarıldı. Zorlu koşullarda gerçekleştirilen operasyon, keçilerin güvenli bir şekilde kurtarılmasıyla sonuçlandı.
Onikişubat ilçesi Çukurhisar Mahallesi Kayagözü mevkiinde sürüden ayrılan 4 keçi, sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanıyla keçileri kurtaramayan çoban ekiplerden yardım istedi. Kahramanmaraş Dağcılık ve Arama Kurtarma ekibi yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından bölgeye ulaştı.
Dağcılar, üstten iniş tekniğini kullanarak keçilerin mahsur kaldığı alana halatla indi. Bu esnada yer değiştiren keçiler ekiplerin çalışmasını zorlaştırırken dağcılar, yakaladıkları 4 hayvanı bellerine bağladıkları halatla kurtarıp sahibine teslim etti. İndirilen keçiler sulanıp karınları doyuruldu.