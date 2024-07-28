Asrın felaketi olarak adlandırılan ve Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçti. 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından ara sıra artçı sarsıntılar da devam ediyor.

İki büyük depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta vatandaşların çoğunda kaygı problemleri artmış durumda. Aksu Haber olarak vatandaşlara "Hala deprem korkusu yaşıyor musunuz?" diye sorduk. Vatandaşlardan bazıları, geçen süreye rağmen deprem korkusunu hala derinden hissettiklerini ifade etti. Özellikle çocuklu aileler, depremin yarattığı travmanın etkilerini hala yaşadıklarını belirtti.