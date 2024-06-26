Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Çakırdere Mahallesi Gölceğiz mevkisinde bir boğulma vakası meydana geldi. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Nurettin Engizek'in, abisi Davut Engizek'in (42) kaybolduğunu ve baraj kenarına giderek suya düşme ihtimalinin olduğunu bildirmesi üzerine ortaya çıktı.

Gelen ilk bilgilere göre, öğlen saatlerinde evden arı aramak için çıkan ve akşam eve dönmeyen 42 yaşındaki Davut Engizek’in yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine Jandarma ve itfaiye ekipleri arama-kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere sevk edildi.

Öncesinde kayıp şahsı aramak için baraja giden vatandaşlar, Davut Engizek’in cansız bedenini sudan çıkardı. Evli ve 4 çocuk babası olan Engizek’in serinlemek için göle girdiği veya suya düştüğü ihtimalleri üzerinde duruluyor. Davut Engizek’in cansız bedeni otopsi için KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.