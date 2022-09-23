Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sosyal Politikalar Bakanlığınca başlatılan ulusal hane ziyaretleri programı kapsamında vatandaşları hanelerinde ziyaret ederek hasbihal etti.



Vural beraberinde, Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Dilek Otlutepe, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelleri ile hane ziyaretleri gerçekleştirdi.



Vatandaşların sevgi ve sevinçle karşıladığı heyet sohbet edip, sorunlarını sordu.

Hane ziyaretleriyle vatandaşlara daha yakın olduklarını belirten Kaymakam Vural: “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sosyal Politikalar Bakanlığımızın başlattığı ‘Ulusal Hane Ziyaretleri’ programı kapsamında, büyüklerimizin evlerini ziyaret ediyoruz. Bu program kapsamında inşallah sosyal yardımlaşma vakfımız ve sosyal hizmetler müdürlüğümüzün personelleri sahadalar. İnşallah bütün evlerimizin kapılarını çalıp, vatandaşlarımızla hasbihal edip, durumlarını paylaşacağız, varsa taleplerini karşılamaya çalışacağız. Aynı zamanda çok geniş bir sosyal yardım ağımız oluştu bu desteklerimizi anlatacağız. Eğer yapabileceğimiz bir husus varsa vatandaşlarımızın taleplerini alıp sosyal yardım modellerimizi geliştirmek için bilgi sistemlerimizi yenileyeceğiz. Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır, Allah devletimize milletimize güç kuvvet versin” ifadelerini kullandı.