Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş.’nin yarışmalarda Türkiye şampiyonu olan sporcularını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Büyükkılıç, “Başarılarla dolu ‘altın bayraklı’ şehrin ve belediyesinin başarılı sporcuları ile onur duyuyoruz” ifadelerinde bulunduKAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de sporun adeta lokomotifi konumunda olan, şehrin sporuna destek olduklarını faaliyetlerle Kayseri’nin Avrupa Spor Şehri olmasına ve ‘altın bayrak’ elde etmesine aracı olan ve sporu herkese, her kesime ulaştırma gayreti ile Kayserililere sevdiren Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., profesyonel olarak yetiştirdikleri sporcuların başarıları ile gündem olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 2025 Ulusal Egemenlik Kupası TSP-1 yarışmasında Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcularından, Klasik Yay U21 Erkekler Kategorisi’nde Kutay Tek Türkiye Şampiyonu olurken, Klasik Yay Mix Takım Kategorisi’nde ise Fatma Maraşlı ile yine Kutay Tek Türkiye Şampiyonu oldu.

Bu büyük başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Şehrimizi en iyi temsil eden sporcularımızı ve sporcularımızı yetiştiren kıymetli antrenörlerimiz Emre Çömez ile Furkan Dernekli’yi tebrik ederek, başarılarının devamını dilerim. Başarılarla dolu ‘altın bayraklı’ şehrin ve belediyesinin başarılı sporcuları ile onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.