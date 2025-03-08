Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplumun ve ailenin yapıtaşı olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ederek, hayata geçirilen kadınlara yönelik proje ve faaliyetlerden bahsetti.KAYSERİ (İGFA) - 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan ve “Kadınlar çocukların annesi, evin hanımı, toplumun temel ögesidir” diyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, aileler ve dolayısıyla toplum ile ülkenin, kadınların varlığı ve gayreti ile meydana gelerek geliştiğini vurguladığı mesajında, “Malum, ‘yuvayı dişi kuş yapar’ diye bir muteber atasözü vardır. Nasıl ki aileyi kadın meydana getiriyorsa toplumu ve beraberinde de ülkeyi oluşturan unsurun birisi de kadındır. Toplumun da ailenin de adeta yapıtaşıdır” diyerek kadının önemine işaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu önemden ve değerden hareketle Kayseri’deki yerel yönetim faaliyetlerinde kadınları da asla göz ardı etmediklerini dile getirerek, kadınlara yönelik proje ve faaliyetlerinden bahsetti.

Üreticinin Dostu Başkan, Kırsaldaki Kadınları Unutmadı

Büyükkılıç, yaklaşık 2 milyon TL’lik maliyetle, kadın çiftçilere yönelik Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması Projesi’ni hayata geçirdiklerini ve kırsal mahallelerde ikamet eden 1 aileye 10 adet olmak üzere toplam 1000 aileye 10 bin adet yarka yumurta tavuğu dağıttıklarını belirterek, yine 250 kadın üreticiye 2024 yılında 675 bin TL maliyetle arılı kovan dağıtımı sunduklarını paylaştı. Canlı koyun dağıtımı kapsamında ise 20 kadın besiciye yaklaşık 3 milyon TL maliyetle koyun dağıttıklarını da ifade eden Büyükkılıç, öte yandan 2025 yılında ise 11 kadın besiciye 785 bin TL maliyetle damızlık manda verdiklerini aktardı.

Büyükkılıç’tan Kadın İstihdamına Büyük Destek

Başkan Büyükkılıç, kadın kooperatiflerine destek sağlayıp, valilik ile iş birliği halinde yine kadınların yanında yer aldıklarının da altını çizerek, sürekli artan ve miktarı 48’e ulaşan kadın kooperatiflerine mali desteklerinin ise 10 bin TL’yi bulduğunu bildirdi. Bunların ötesinde, Kadın Kooperatifleri Destek Programı Çalıştayı düzenlediklerini, Kadın Kooperatifleri Fuarı’nı gerçekleştirdiklerini ve kadınların seslerini duyurmalarına destek olduklarını belirten Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de paydaş olduğu ve Kayseri Valiliği ile birlikte Kayseri Kadın Kooperatifleri, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, KADEM ve Tekno Gelişim Busines Solutions, İdeaSoft Akademi iş birliğiyle 'E Ticarette Kazanan Kadınlar' Eğitimi düzenlediklerini, kadın kooperatiflerine eğitim desteği verdiklerini de ifadelerine ekledi.

Geride kalan süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin Kayseri’de 2021 yılı içerisinde en çok istihdam ve kadın istihdamı sağlayan işveren olmasından dolayı teşekkür plaketine de layık görüldüklerine değinen Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir bünyesindeki Spor A.Ş.’ye kadın üye sayısının yaklaşık 140 bine ulaştığını, yine Büyükşehir kuruluşlarından KAYMEK A.Ş. aracılığı ile yaklaşık 120 bin kadına hizmet verdiklerini, Büyükşehir kuruluşlarından Kayseri Bilim Merkezi’nin 230 bin kadın ziyaretçiyi konuk ettiğini aktardı.

Başkan Büyükkılıç, kadınların toplumda daha iyi bir yere gelmesi için iş birliği faaliyetleri de gerçekleştirdiklerini paylaşarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) arasında eğitim alanında iş birliği protokolü, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) arasında kadınların pazara erişimi konusunda İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesi kapsamında iş birliği protokolü ve KAYMEK bünyesinde hizmet veren sanal ticaret platformu e-38 ile T.C. Kayseri Valiliği Kayseri Kadın Kooperatifleri arasında Kadın Girişimciler Tarafından Üretilen El Sanatı Ürünlerinin Satışa Sunulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü’nü imzaladıklarını da kaydetti.

Bu bağlamda tüm gayretlerinin kadınlar ve dolayısıyla ülke için olduğunu aktaran Başkan Büyükkılıç, kadınlara yönelik proje ve faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi. Büyükkılıç, kadınlar için yapılan harcama ve verilen emeklerin boşa gitmeyeceğini ve katma değer ile geri döneceğini kaydederek, bu vesile ile 8 Mart Kadınlar Günü’nün iyi idrak edilmesi gerektiğine işaret ederek, bu anlamlı günü tekrardan kutladı.