Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2024 yılı itibarıyla, Kayseri’nin 16 ilçesinin kırsal mahallelerinde büyük yatırımlar gerçekleştirdi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal kesimlere yapılan yatırımların toplam 479 milyon 19 bin TL’yi bulduğunu belirterek, bu büyük hizmetin Kayseri’nin dört bir yanına yayıldığını vurguladı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında yürütülen çalışmalar kapsamında 479 milyon 19 bin TL’lik hizmet, kırsal ilçe mahallelerinde vatandaşa ulaştırıldı.

Kırsal kesime yönelik hizmetlerle ilçelerin her geçen yıl daha da geliştiğini belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sadece merkezde değil, kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi. “Bütçemiz bütçeleri, bütçeleri bütçemizdir” diyerek 16 ilçe belediyesiyle güçlü bir iş birliği içinde olduklarına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, bu dayanışmanın şehrin her noktasına eşit ve kaliteli hizmet götürülmesini sağladığını ifade etti.

Kilitli parkeden oyun parkına, kamelyadan halı sahaya, sosyal tesislerden asfalt yapımına kadar yaklaşık yarım milyar TL’lik kırsala yatırım götüren Başkan Büyükkılıç, bu projeler kapsamında kırsal mahallelerde 95 bin 555 metrekare kilitli parke taşı döşendiğini, 40 adet sosyal tesisin onarım ve yapımının tamamlandığını, ayrıca çocuklar için oyun grupları, halı sahalar ve gençlerin sosyal faaliyetlere katılabileceği alanların oluşturulduğunu belirtti.

Büyükkılıç, 1 yıl boyunca hizmetlerin aralıksız sürdüğünü kaydederek, “Bunların yanı sıra, mezarlıkların güvenliğini artırmak için 525 metre mezarlık duvarı inşa edilirken, 192 adet beton hazır mezar da kırsal mahallelerdeki vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca, kırsal alanlarda dinlenme ve sosyal alanların artırılması adına 10 bin 553 adet kamelya, banka, masa ve sandalye yapıldı” diye konuştu.