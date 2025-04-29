Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlıklı yaşam farkındalığını arttırmak amacıyla düzenlenen Romatizmal Hastalıklar Fotoğraf Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki faaliyetleri, Kayseri’de sanatseverlerin ilgisini çekerken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sanata ve sanatçılara sağladığı destek de takdir topluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Romatizmal Hastalıklar Fotoğraf Sergisi’nin açılışını, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde gerçekleştirdi.

Sağlıklı yaşam farkındalığını arttırmaya yönelik önemli bir adım olarak dikkat çeken serginin açılışına katılan Başkan Büyükkılıç, sanatın gücünü kullanarak sağlığın önemine vurgu yaptı. Serginin, hem sanatı hem de sağlığı bir araya getirerek toplumu bilgilendirme adına çok değerli olduğunu belirten Büyükkılıç, emeği geçen tüm kişilere teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, serginin açılışında yaptığı konuşmada, hasta-hekim ilişkisi, sosyalleşmenin önemi ve üniversite-belediye iş birliğinin değerine vurgu yaptı. Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yer alan Büyükşehir Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergilerin, Kayserililerin kültürel zenginliğine katkı sağladığını söyledi.

"İnsan yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle hizmet ettiklerini belirten Büyükkılıç, "Sizlere hizmetkâr olmak için varız. Sergilerimizle sanatseverlere katkı sunmaya devam edeceğiz" diyerek, sanata olan desteklerini bir kez daha yineledi. Başkan Büyükkılıç, ayrıca, Kayseri'deki sanatseverlere ve sergiye katılan herkese teşekkür etti.

Sergi açılışında, Erciyes Üniversitesi Romatoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman Soner Şenel de romatizmal hastalıklar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Romatizmal hastalıkların, erken teşhis ve doğru tedaviyle yönetilebileceğini belirten Şenel, Kayseri'deki sağlık hizmetlerinin önemine değindi ve Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.