Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde iş arayan ve işvereni buluşturan Kayseri Kariyer Merkezi, kasım ayında 217 kişiye istihdam sağladı.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem vatandaşların istihdamına katkı sağlamaya hem de üreten kentin üreticilerine destek vermeye devam ediyor.

İş arayan ve işveren arasında köprü kuran Büyükşehir Belediyesi’nin kariyerden sorumlu kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, en uygun kişiyi, en uygun işe yönlendirme çalışmaları kapsamında Kasım ayında 217 yeni istihdama aracı oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin istihdam ve danışmanlık kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, inovatif kimliğiyle Türkiye'nin güçlü bir ekonomi olmasına ve geleceğine katkı sağlayarak, istihdam piyasasına yön veren kuruluşlardan birisi olmayı hedeflerken bu kapsamda hemen her platformdan hedef kitledeki vatandaşlara ulaşmaya gayret gösteriyor.

Kayseri Kariyer Merkezi, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile de hedefine ulaşmaya çalışırken, istihdamın yanı sıra fuarlar, konferanslar, kurslar gibi etkinlik ve faaliyetlerle de Kayserililere ulaşıyor.

2024 yılı Kasım ayı içerisinde 783 başvuru, 215 iş ilanı ve toplam 595 personel talebi alan Kayseri Kariyer Merkezi, 217 kişiye istihdam sağladı. Kayseri Kariyer Merkezi, sadece 1 ayda 34 bin 759 SMS ile yönlendirme yaparken, iş yeri ziyaretleri ve şehirde yapılan etkinliklerde de yer alarak istihdama yönelik olarak vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor.