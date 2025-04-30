Kayseri Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kurulan pazar yerlerinde rutin denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat etiketleri, terazilerin doğruluğu ve esnafın genel kurallara uyumu kontrol edilirken, pazar esnafının satış yaptığı tezgahlar da incelendi.

KAYSERİ (İGFA) - Denetimlerin amacının hem vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmasını sağlamak hem de esnafın kurallara uygun faaliyet göstermesini teşvik etmek olduğunu belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Pazar yerlerinde zabıta ekiplerimizin bu tür denetimleri, hem satıcıların hem de alıcıların memnuniyetini artırmayı ve halk sağlığını korumayı amaçlıyor. Hem esnafımızın hem de halkımızın mutluluğu ve sağlığı bizim önceliğimizdir. Ekiplerimizin titiz çalışmaları, ilçedeki pazarlarda düzenin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor.

Tezgâhların temiz ve düzenli olması, ayıplı mal satışı ve yüksek sesle satış yapmama gibi konularda da hassas davranılması için esnaflarımıza gerekli uyarılar yapıldı. Kurallara uyan ve alın teri ile para kazanan tüm pazarcı esnafımıza bereketli kazançlar diler, teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi ve pazar yerlerinde düzenin sağlanması için denetimlerimiz aralıksız devam edecek.” dedi.