İlçede birçok projesini "Önce Aile" temasıyla hayata geçiren Kayseri Melikgazi Belediyesi, personeline yönelik aile hayatı ve aile içi iletişimi konulu ‘Aile Yaşam Becerileri’ eğitim semineri düzenledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesi ile düzenlenen eğitim semineri hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediye personelimizi birçok alanda bilgi, donanım ve yeterlilik açısından desteklemek amacıyla çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Bu kapsamda personelimize yönelik, aile içi iletişim, empati, problem çözme ve stres yönetimi gibi konuları içeren Aile Yaşam Becerileri Eğitimi düzenledik. Eğitim programımız ile aile bireylerinin yaşam kalitesini artırmayı, ailede birlik ve beraberliği ve iletişimi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Eğitim süresince personelimiz hem bilgiler edindi hem de günlük yaşamdan örneklerle konuları değerlendirme fırsatı buldu.

Ailelerin yaşam kalitelerini arttırabilmek için belediye olarak çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından bu vizyon doğrultusunda 'Önce Aile' temasıyla hazırladığımız projelerimiz var. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile aynı yolda yürüyor, aynı düşüncede projelerle ilçemize, ülkemize hizmet ediyoruz. Çünkü toplumun temel yapı taşı olan aile, güçlü ve sağlamsa toplum da güçlüdür. Yeni dönemde önce aile diyoruz. Bu yüzden okullarımızı, camilerimizi, Kur’an kurslarımızı, sosyal tesislerimizi bu çerçevede düşünüyoruz. İlçemiz için hazırladığımız Atölye Melikgazi, Çocuk Üniversitesi gibi projelerimiz de önce aile temasıyla hazırladığımız projeler arasında yer alıyor." dedi.

Başkan Palancıoğlu, çalışanların hem iş hayatlarında hem de özel yaşamlarında daha sağlıklı ilişkiler kurmalarını desteklemek amacıyla kurum içi eğitimlerin devam edeceğini belirtti.