Kayseri Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediyede görevli kadın personele konser verdi. Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Bugünü bir güne sıkıştırmak doğru değil. Bizim için her gün Kadınlar Günü’dür” dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Mustafa Yalçın sözlerine “Çok değerli mesai arkadaşlarım Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun” diyerek başladı.

Başkan Yalçın, belediyede görevli kadın sayısının 100’ün üzerinde olduğunu belirterek, “Çok çalışan, belediyemizin hizmetlerini üstlenen siz değerli kardeşlerimle birlikte başarıyı kazandık. Yüreğinizi ortaya koyup, yüreklerini birleştirerek bizi başarıdan başarıya bizi koşturduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bunu da bir programla taçlandıralım dedik. Hepinize ailenizle, iş çevrenizle nice güzel günler diliyorum. Nice güzel bayramlarda görüşmek üzere” diye konuştu.

“BUGÜN, KÜLTÜRÜMÜZDE BİR GÜNE SIĞMAZ”

Başkan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Seküler ve kapitalist dünyanın bize biçtiği bir rol içerisinde Kadınlar Günü’nün bir güne sıkıştırılması benim hiç hoşuma gitmiyor. Benim için her gün Kadınlar Günü. Her işin yarısı erkek, yarısı kadın. Bir güne sıkıştırılması bizim kültürümüzü yansıtacak şeyler değildir. Bizim kültürümüzde kadın; bacıdır, annedir, kızdır.”

KADINLARDAN TEŞEKKÜR

Talas Belediyesi Hukuk İşleri Müdiresi Av. Canan Şahin de kadınlar adına yaptığı konuşmada, kendilerine sağlanan imkanlar ve bu etkinlik için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

KORODAN MUHTEŞEM KONSER

Konuşmaların ardından Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti Korosu, Türk Sanat Müziği’nin birbirinden güzel ve özel eserlerini seslendirdi.

BAŞKAN YALÇIN’DAN KADIN PERSONELE ÇİÇEK

Kadın personelin de eşlik ettiği program, Başkan Yalçın’ın kadın çalışanlara çiçek vermesiyle sona erdi.