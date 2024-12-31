Kayseri Talas Belediyesi’nin kültür, sanat ve edebiyata gönül verenlerle yazarları buluşturduğu Yazar Okulu Seminerleri programında dört haftalık bölüm tamamlandı. Ocak ayı sonuna kadar devam edecek programların dördüncüsünde eğitimci yazar İbrahim Doğanyiğit, gençlere yazarlık ve yazım kurallarıyla ilgili birikimlerini anlattı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri programında gençlerle buluşan yazar İbrahim Doğanyiğit, yazarlık ve yazım kuralları ile diksiyon dalında bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Gençlerin pürdikkat dinlediği seminerde Doğanyiğit, zaman zaman hayatından kesitleri de anlattı.

Kültür ve sanata gönül verenlerin buluştuğu ve Talas Belediyesinin klasikleri arasına giren Yazar Okulu Seminerleri programının sonunda eğitimci yazar İbrahim Doğanyiğit’e plaket verildi.

Ocak ayı sonuna kadar sürecek Yazar Okulu Seminerleri, Talas Belediyesi’nin diğer tüm programlarında olduğu gibi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Düzenlenecek programlarla ilgili 0352 222 0724 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.