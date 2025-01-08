Kayseri Talas Belediyesi’nin kültür, sanat ve edebiyata gönül verenlerle yazarları buluşturduğu Yazar Okulu Seminerleri programında dört haftalık ilk bölümün ardından yeni yılda da dopdolu sürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Ocak ayı sonuna kadar devam edecek programların beşincisinde eğitimci yazar Rafet Ural, gençlere ve çocuklara çocuk edebiyatıyla ilgili birikimlerini anlattı.

Kayseri Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri programında okurlarıyla buluşan eğitim yazar Rafet Ural, çocuk edebiyatıyla ile bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Salondakilerin dikkatle dinlediği seminerde ayrıca sahnede katılımcılarla interaktif etkinlik de yer aldı.

Kültür ve sanata gönül verenlerin buluştuğu Talas Belediyesinin klasikleri arasına giren Yazar Okulu Seminerleri programının sonunda eğitimci yazar Rafet Ural’a plaket verildi.

Ocak ayı sonuna kadar sürecek Yazar Okulu Seminerleri, Talas Belediyesi’nin diğer tüm programlarında olduğu gibi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Düzenlenecek programlarla ilgili 0352 222 0724 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.