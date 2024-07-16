Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Yolu ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı bağlantısını sağlayan kısımda zemin iyileştirme, kavşak düzenleme ve asfalt uygulamalarına devam ediyor.

Tüm alanlarda olduğu gibi şehrin ulaşım ağını da güçlendirmek için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Yolu ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nı birbirine bağlayan bağlantı yolu ve kavşakta başlattığı çevre düzenlemelerine devam ediyor. Araç sirkülasyonunun yoğun olduğu ve darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden olan bağlantı yolunda gerçekleştirilen genişletme ve zemin iyileştirmelerinin ardından asfalt uygulamalarına başlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca bölgede çevre düzenlemeleri ve kilit parke uygulamaları da devam ediyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ile Kayseri Yolu bağlantısının ulaşım standardının iyileştirilmesi hedefleniyor. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten sürücüler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, şehrin ulaşım standardının artırılması noktasında yol bakım, onarım ve yenilemelerinin kesintisiz sürdüğü belirtildi.