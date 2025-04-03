Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirdiği yatırımlarla kentin çehresini değiştirdi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda 31 Mart 2019’dan itibaren hayata geçirdiği projelerle şehrin çehresini değiştirdi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyoner liderliğinde, 6 yıl içinde 3 milyar 705 milyon 692 bin TL’lik dev yatırımla Kayseri, büyük bir dönüşüm sürecine girdi.

Şehirdeki sosyal, kültürel ve sportif altyapıyı güçlendiren projeler, yalnızca fiziksel yapıları değil, aynı zamanda Kayseri’nin geleceğini de şekillendirdi. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı, Kayseri’nin dört bir yanında önemli projelere imza atarken, her alanda toplumun ihtiyacına yönelik çözümler üretti. Büyükşehir, spor salonlarından kütüphanelere, sosyal yaşam merkezlerinden müzelere kadar çok çeşitli projelerle şehre değer kattı.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ VE ÖZEL PROJELER GELİŞTİRİLDİ

6 yıl içerisinde öne çıkan projeler arasında kapalı spor salonları, sosyal yaşam merkezleri, kütüphane binaları, engelsiz yaşam merkezi, millet bahçesi, kapalı yüzme havuzları, BMX parkuru gibi vizyoner yatırımlar yer alıyor.

Ayrıca, Erciyes Kayak Okulu, Beyazşehir Sosyal Tesisleri, müzeler gibi kültürel mirasa katkı sağlayan ve şehrin turistik cazibesini artıran projeler de büyük bir öneme sahip.

Özellikle pazar yerleri, misafirhaneler, kafeterya ve restoran tesisleri gibi projelerle, şehirdeki ekonomik yaşam desteklenirken, trafik sinyalizasyon merkezi ve yol yapım çalışmaları ile ulaşım altyapısı güçlendirilerek, Kayseri'nin her yönüyle modern bir şehir kimliği kazanması sağlanıyor. Sümer Amatör Spor Kompleksi, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve Sentetik Çim Sahalar gibi spor altyapıları, Kayseri'nin spor potansiyelini daha da artırmayı hedefliyor. Ayrıca, geri dönüşüm tesisi ve yeşil alan düzenlemeleri ile çevre dostu projeler de büyük bir önem taşıyor.

“KAYSERİ İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ”

Kayseri’yi geleceğe taşıyan projelere imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Etüt ve Projeler Daire Başkanlığımız öncülüğünde Kayseri için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 31 Mart 2019’dan bu yana sadece Etüt ve Projeler Daire Başkanlığımız, 3 milyar 705 milyon 692 bin TL’lik yatırım gerçekleştirirken, şehrin dört bir yanında 100’ü aşkın prestijli proje hayata geçirdik. 6 yıl boyunca kadim kentimiz için birbirinden özel projeler geliştirdik. Kentin ihtiyaçlarına uygun projeler üreterek, her kesime dokunan yatırımlar yapıyoruz. Spor, kültür, altyapı, eğitim ve sağlık alanlarında attığımız adımlarla Kayseri’yi daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirdik” dedi.

Başkan Büyükkılıç, tüm bu projelerin Kayseri’nin sadece bir şehir değil, aynı zamanda modern bir yaşam alanı, spor merkezi, kültürel bir bölge ve sosyal bir buluşma noktası olarak şekillenmesine imkân tanıdığını belirtti.

KAYSERİ’NİN GELECEĞİ İÇİN STRATEJİK PROJELER DEVAM EDİYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sadece büyük çaplı projelerle değil, mahalle ölçekli hizmetlerle de kent genelinde yaşam standartlarını yükseltmeye devam ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, “Hayata geçirilen projelerle Kayseri, Türkiye’nin en gelişmiş şehirlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Önümüzdeki süreçte de vizyon projelerle kentin gelişimi sürdürülecek” ifadelerini kullandı.