Olay, engelli raporu bulunan 25 yaşındaki Dilek Şahin’in, televizyon programı Esra Erol’da'ya katılarak, annesi Güldane Şahin’in kendi nişanlısı Cuma Doğan’la kaçtığını açıklamasıyla ortaya çıktı. Skandal kısa sürede ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.

İlişkileri Ortaya Çıkınca Gözaltına Alındılar

Dilek Şahin’in açıklamasına göre, 21 yaşındaki damat adayı Cuma Doğan, nişanlısı ile sözlendikten sonra sık sık kayınvalidesi Güldane Şahin’in evine gidip gelmeye başladı. Bu ziyaretler sonrasında aralarındaki yakınlık ilerledi ve birlikte kaçtılar.

Programın canlı yayını sırasında gözaltına alınan çiftin, aynı zamanda gönül ilişkisi yaşadığı ve Güldane Şahin’in 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Cuma Doğan'ın ayrıca asker kaçağı olduğu da belirlendi.

Şiddet, Tehdit ve Hırsızlık İddiaları

Mağdur Dilek Şahin, savcılık beyanında Cuma Doğan’ın kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini ifade etti. Annesi Güldane Şahin’in ise kendisine fiziksel bir zarar vermediğini söyledi.

Baba Turan Şahin ise sanıkların evden 14 tam altın, 1 bilezik, 19 bin 500 dolar ve 35 bin TL’yi alarak kaçtığını, toplam zararının yaklaşık 1 milyon 226 bin TL olduğunu belirtti.

Sanıklar Suçlamaları Kabul Etmedi

Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar Güldane Şahin (46) ve Cuma Doğan (21), SEGBİS aracılığıyla savunmalarını yaptı. Gönül ilişkisi yaşadıklarını kabul eden sanıklar, tehdit ve yaralama suçlamalarını reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme Cezayı Verdi, Tutukluluk Devam Ediyor

Mahkeme, sanık Güldane Şahin’i “birden fazla kişiyle tehdit” suçundan 2 yıl 6 ay, “nitelikli basit yaralama” suçundan ise 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Toplamda 3 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Cuma Doğan’a da aynı suçlardan sırasıyla 2 yıl 6 ay ve 9 ay olmak üzere toplam 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, her iki sanığın da hırsızlık suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Toplumda Geniş Yankı Uyandırdı

Kayseri’de yaşanan bu olay, aile yapısı, engelli bireylerin korunması ve medyanın rolü gibi birçok toplumsal konuyu tekrar gündeme taşıdı. Sosyal medyada ise olay, “aile faciası”, “ahlaki çöküş” ve “hukuki adalet” başlıkları altında binlerce kez yorumlandı.