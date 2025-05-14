Kayseri Valiliği’nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Bağışçı Aksal Tekstil ve Elyaf Sanayi Ticaret A.Ş. arasında Fatma Turan Aksu Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi hizmet binası devri ve işletilmesine ilişkin iş birliği protokolü yapıldı. Protokolü imzalayan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’miz hayırseverleriyle anılan bir şehir” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Sosyal ve gönül belediyeciliği alanında hem proje ve yatırımları hem de kamu kurumları ve hayırsever iş birlikleri ile hayata geçirdiği hizmetlerle takdir toplayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki hizmetlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Bağışçı Aksal Tekstil ve Elyaf Sanayi Ticaret A.Ş. arasında Fatma Turan Aksu Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi hizmet binası devri ve işletilmesine ilişkin iş birliği protokolü için imza töreni düzenlendi.

Kayseri Valiliği’nde düzenlenen protokol imza törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Aksal Tekstil ve Elyaf Sanayi Ticaret A.Ş. adına hayırsever Turan Aksu ile hayırsever Suat Köylüoğlu katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, hayırsever Turan Aksu’nun dördüncü kez hayırseverliğe imza attığını belirterek, “Kayseri’miz hayırseverleriyle anılan bir şehir. Develi’miz ondan geri kalmaz. Biz hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. İnşallah bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde her zaman yanlarındayız. Sizler sağ olun, var olun. Daha nice hizmetlere diyor, dua ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de mutlu haberle protokol imza töreninde birlikte olduklarını belirterek, “Gerçekten çok mutluyum. Develi’de gördüğüm bu kardeşlik ve dostluk ortamından dolayı da çok mutluyum. Projeye baktığımda burada kalan yaşlımız, büyüğümüz hep dua eder. O kadar hayırlı bir şey yaptınız ki. Kendi kaderleriyle baş başa kalmamaları adına bir sorumluluk hissettiniz. Hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül de hayırseverlerin bağışları ile Develi’de hayata geçen hizmetlerden dolayı kendisini çok şanslı hissettiğini ifade ederek, hayırseverlere teşekkür ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır da Fatma Turan Aksu Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgiler verdi.

Hayırsever Turan Aksu ise Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’e ilgi ve emeklerinden dolayı teşekkür ederek “Eğitime ve sağlığa yardım yapanların ayaklarının altını öperim, ben onu ibadet telakki ediyorum. Kazandığımın tamamını Rabbim nasip ederse bundan sonra hayır yapacağım, dileğim bu” dedi.

Konuşmaların ardından protokole imzalar atıldı. Protokol kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Bağışçı Aksal Tekstil ve Elyaf Sanayi Ticaret A.Ş. iş birliğinde 50 kişi kapasiteli, iki katlı ve bahçeli Fatma Turan Aksu Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Develi ilçesinde hayata geçirilecek.