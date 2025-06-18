Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen bitkisel yağ yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
R.K. yönetimindeki 27 ATP 970 plakalı bitkisel yağ yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Pazarcık ilçesi Çöçelli mevkisinde şarampole devrilerek alev aldı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte yangını söndürdü, soğutma çalışması yaptı.
Yangın nedeniyle trafik ekiplerince bir süre ulaşıma kapatılan TAG Otoyolu Gaziantep batı gişeleri, söndürme çalışmalarının ardından kontrollü olarak açıldı