Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen bitkisel yağ yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
R.K. yönetimindeki 27 ATP 970 plakalı bitkisel yağ yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Pazarcık ilçesi Çöçelli mevkisinde şarampole devrilerek alev aldı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Maraş Şarampole Devri̇len Tir+ (3)
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte yangını söndürdü, soğutma çalışması yaptı.

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Yangın nedeniyle trafik ekiplerince bir süre ulaşıma kapatılan TAG Otoyolu Gaziantep batı gişeleri, söndürme çalışmalarının ardından kontrollü olarak açıldı

Maraş Şarampole Devri̇len Tir+