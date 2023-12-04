Kahramanmaraş’ta Yörenin En Önemli Yiyeceklerin Arasında Yer Alan Ve En Eski Usul Olan İrişkit Kendine Has Lezzetiyle Şehrin Vazgeçilmezleri Arasında Yer Alıyor.

Kahraman Şehir’de Kış Aylarının Gelmesiyle Birlikte Kasaplardaki Usta Ellerde Dağlarda Yetişen Baharatlarla Harmanlanan Et Bir Süre Dinlendirildikten Sonra Yine Usta Ellerde Tıpkı Örgü İşler Gibi Şekillendirilerek Kurumaya Bırakılıyor.

O Eşsiz Ve Kahramanmaraş’a Özgü İrişkitin Damaklarda Bıraktığı Mükemmel Lezzetin Yapılış Sürecini Anlatan Ustalar Gerçek Bir İrişktin Kasaplarda Olduğunu Söyledi.

Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran İse İrişkit Sezonunu Açtıklarını Söyleyerek Geçmişten Gelen Gastronomi Kültürünü Yaşatmak Üzere Kasapların İrişkitleri Hazırlamaya Devam Ettiğini Söyledi.