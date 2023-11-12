Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımı kontrollü yıkımı devam ediyor. Kahramanmaraş’ta yıkım kararı verilen ağır hasarlı 35 bin 229 binadan 23 bin 442’si yıkıldı. Kent genelinde yıkımlar devam ederken metrekare bazında gerçekleşen yıkımın ise yüzde 65,68 olduğu öğrenildi.

Asrın felaketinde ağır hasar alan binaların kontrollü yıkımları hız kesmeden devam ederken mahalle aralarında da kontrollü yıkımlar ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.