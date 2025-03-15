Sadece şehir merkeziyle sınırlı kalmayan etkinlikler kapsamında, vatandaşların bir araya gelip iftar açabileceği sofralar kuruluyor.

Bu çerçevede gerçekleştirilen “İlçemde İftar Var” programının yeni durağı Afşin oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programda, vatandaşlara iftar yemeği ikram edildi.

Afşin Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof.Dr.Vahit Kirişci ve Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manevi atmosferin en güzel şekilde hissedilmesi amacıyla iftar öncesi ve sonrasında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Geleneksel gölge oyunu Hacivat - Karagöz gösterisi ile de özellikle çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Program sonunda açıklamalarda bulunan protokol üyeleri birlik beraberlik içerisinde güzel bir iftar yaşadıklarını dile getirdi.