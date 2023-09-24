Ekimde Meclis açılır açılmaz gündeme getirilmesi planlanan İstanbul'a özel kentsel dönüşüm yasa teklifinde "çürük binaların rezerv alanlara taşınması, dönüşümün düşük faiz ve uzun vadeli taksitlerle sağlanması" gibi vatandaşı rahatlatacak maddeler var.

İmara kapalı alanlarda evi olanlar için rezerv alanlarda belli ücret karşılığında konut verilecek. Vatandaşa rezerv alandaki ev için düşük faiz ve uygun taksit olanağı sağlanacak.

Evini kentsel dönüşüme verenlere yapılan kira yardımlarının da arttırılması planlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kentsel dönüşümle ilgili bir başkanlık kurulacak. Altında ise arsa üretiminden gelir getirici işlemlere kadar birçok genel müdürlük oluşturulacak.

