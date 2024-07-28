Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası kapsamında alt ve üstyapı çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Kentsel Tasarım Projesi de hızla ilerliyor.

Aksu Haber olarak, şantiye sahasında çalışmalarda gelinen son durumu görüntüledik. Proje tamamlandığında, şehir merkezine toplam 10 binin üzerinde kalıcı konut ve iş yeri kazandırılacak.

Konutlar ve iş yerleri, sosyal donatıları, yeşil alanları ve ulaşımıyla katma değeri artırılan şehir merkezi, eski canlılığına kavuşacak. Kentsel Tasarım Projesi, Kahramanmaraş’a yeni bir çehre kazandırarak, vatandaşların daha modern ve yaşanabilir bir şehirde hayatlarını sürdürmelerini sağlayacak.