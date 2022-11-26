Letonya, Romanya, Sırbistan Ve İsveç İle Yürütülen Projenin Amacı Matematiğin Günlük Hayatımızdaki Yerini Anlatmak Ve Öğrencilere Matematiği Sevdirecek Etkinlikler Tasarlamak.

Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi’nde Yapılan Toplantı Ve Öğrenci Etkinlikleri Yanı Sıra, Şehrin Çeşitli Eğitim Kurumları Ve Tarihi-Kültürel Mekânları Ziyaret Edilerek Eğitim Gezileri Yapıldı.

Kahramanmaraş Toplantısına Katılan Ekipler Bir Otelde Düzenlenen Akşam Yemeği Programı İle Projede Final Yaptı.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Katılımcı Öğretmen Ve Öğrenciler Erasmus Plus Projesinin Faydalarını Anlatarak Herkesi Bu Projeye Katılmaya Davet Etti.

Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Abdulkadir Özdemir De “Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi Olarak Şehrimizi Ve Ülkemizi En İyi Şekilde Temsil Edip Projenin Gerekliliklerini Başarılı Bir Şekilde Yerine Getirdik.” Dedi.