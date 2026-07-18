Kahramanmaraş, adını tarihe altın harflerle yazdıran evlatlarının hatıralarını gelecek nesillere aktaracak, Türkiye çapında ses getiren muazzam bir kültür hizmetine imza attı. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılarak göğsünü siper eden Kahramanmaraşlı gazilerin bugüne kadar duyulmamış anıları, Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü destekleriyle hazırlanan dev bir kitap ve belgesel projesine dönüştürüldü.

Türkiye'de bu alanda ve bu kapsamda hazırlanan "ilk çalışma" olma unvanını taşıyan bu tarihi yapıt, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen, adeta iğne atsan yere düşmeyecek yoğunluktaki görkemli bir lansmanla kamuoyuna tanıtıldı.

"Kahraman Kentin Kıbrıs Gazileri Kitap ve Belgesel Projesi", Kıbrıs Barış Harekâtı'nın üzerinden geçen 52 yılın ardından, adadaki Türk varlığını korumak için canını ortaya koyan Kahramanmaraşlı neferlerin hafızasındaki gizli kalmış gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. Tamamen gazilerin birebir anlatımlarıyla şekillenen proje, tarihi çarpıtmalara karşı da kaya gibi sağlam bir belge niteliği kazandı.

Lansman törenine; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, kahraman gaziler, gazi aileleri ve vatan sevdalısı çok sayıda vatandaş katıldı.

Cephedeki Görülmemiş Mücadele Görsel Hafızaya Taşındı

Proje kapsamında aylarca süren titiz çalışmalarda, şehirdeki Kıbrıs gazileriyle derinlemesine mülakatlar yapıldı. Cephe hatlarında yaşanan zorlu kış ve arazi şartları, unutulmaz dayanışma örnekleri, mermi vızıltıları altındaki siper dostlukları ve savaşın insan ruhunda bıraktığı derin izler, gazilerin kendi sesinden kayda alındı.

Hazırlanan kitapla yazılı bir kaynak oluşturulurken, belgesel filmle dönemin barut kokan atmosferi ve bilinmeyen stratejik detayları görsel hafızaya aktarıldı. Vefa projesinde ayrıca Kahramanmaraşlı Kore Gazilerinin de hatıralarına yer verilerek milli belleğe eşsiz bir katkı sunuldu.

Salonda Duygu Seli: İlk Gösterim Uzun Süre Ayakta Alkışlandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın coşkuyla okunmasıyla başlayan program, aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimiz için okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla manevi bir atmosfere büründü. Hemen ardından dev ekranda ilk gösterimi yapılan belgesel, salondaki katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Gazilerin gözyaşları ve titreyen sesleriyle anlattığı o kahramanlık sahneleri esnasında salonda çıt çıkmazken, gösterim sonunda tüm davetliler gazileri dakikalarca ayakta alkışladı.

Şube Başkanı Özbek: "Zor Günler Geçirdik Ama Hep 'Vatan' Dedik"

Kürsüye çıkan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, projenin kendileri için önemini anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın destansı mücadelesini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan bu eser bizler için bir şeref madalyasıdır. Bizler o topraklarda çok sıkıntılı, çok korkulu günler geçirdik ama dilimizden 'Vatan' sözünü hiç düşürmedik. Asla pişman olmadık. Bugün, 52 yıl önce Kıbrıs'ta verdiğimiz mücadelenin kıymetini ve stratejik önemini çok daha iyi anlıyoruz.”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ise her savaşın kendi kahramanını doğurduğunu vurgulayarak, "Dün Maraş’ta düşmana karşı duran ruh neyse, Kıbrıs’ta da Türk milleti zalimlere karşı aynı ruhla tek vücut olmuştur. Yüzlerce Kahramanmaraşlı askerimiz Kıbrıs'ta destan yazdı, şehitler verdi. Bu eserle kahramanlarımız onurlandırılmıştır" dedi.

Başkan Fırat Görgel: "Sütçü İmam’ın Ruhu Kıbrıs’ta Mehmetçik Oldu"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, projenin tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade ederek çarpıcı bir benzetmede bulundu:

“Gazilerimiz fedakarlıklarıyla bu milletin, bu coğrafyanın kaderini çizdi. Bizler de tarihe not düşmek adına bu önemli hatıraları ölümsüzleştirdik. Bu çalışmanın UNESCO Dünya Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'ımızda hayata geçirilmesi şehrimize çok yakışmıştır. Unutulmamalıdır ki; Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesinde Sütçü İmam'ın, Arslanbey'in, Mıllış Nuri'nin göğsünde çarpan o asil ruh neyse, Kıbrıs'ta şanlı bir duruş sergileyen Kahramanmaraşlı Mehmetçiğin ruhu da birebir aynı ruhtur. Bu mirası yarınlara aktarmak boynumuzun borcudur.”

Prof. Dr. Vahit Kirişci: "Kültürel Hafızaya Muazzam Bir Katkı"

Projenin Türkiye ölçeğinde öncü bir adım olduğunu belirten 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise projenin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

“Kıbrıs Barış Harekâtı ile ilgili böylesine geniş çaplı bir çalışmayı Türkiye'de ilk kez gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Şehrimizde çok büyük, gizli kahramanlarımız var. Bu eserin ortaya çıkması için devasa bir emek harcandı. İnanıyorum ki bu çalışma, yeni Kahramanmaraş'ın kültürel ve tarihi hafızasına çok güçlü bir yön verecektir. 64 Kahramanmaraşlı gazimizin şahsında tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

Tarihi lansman programı, protokol üyelerinin kentteki Kıbrıs ve Kore gazileriyle birlikte çektirdiği, geleceğe miras kalacak anlamlı hatıra fotoğrafıyla son buldu.