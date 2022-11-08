Mayıs ayında ziyarete gönderilen 46 kişilik ilk kafilenin ardından şimdi de 30 kişilik ikinci kafile 48 yıl aranın ardından hatıralarını tekrardan canlandırmak üzere yavru vatanı ziyaret için yola çıktı.

Gazileri makamında ağırlayan Başkan Hayrettin Güngör, daha sonra Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen uğurlama töreniyle kafileyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yolcu etti.

Kıbrıs gazilerine hayırlı yolculuklar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Gazilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah 48 yıl aranın ardından tekrardan yavru vatanda hatıralarını canlandıracaklar” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek’te 48 yıl aranın ardından tekrardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni görecek olmanın heyecan ve gurur verici olduğunu belirtti.