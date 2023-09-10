Kim Milyoner Olmak İster'de bir kez daha 1 milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl kolunu kıyma makinesine kaptırarak biyonik kol kullanmaya başlayan Rabia Birsen Göğercin büyük başarısıyla izleyenleri hem güldürmüş hem de ağlatmıştı. Milyonluk soruya ulaşarak Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Rabia Birsen Göğercin, zorlu sorulara cevap vermeyi başardı.

Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru belli oldu.

İŞTE O SORU

Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

A- ) Ş

B- ) V

C- ) G

D- ) H