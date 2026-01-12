Yarışmacının karşısına çıkan soru, Instagram tarihine geçen bir rekoru soruyordu:

“Yaklaşık 75 milyon beğeniyle, Instagram’a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır?”

Seçenekler ise şunlardı:

Lionel Messi

Kylie Jenner

Cristiano Ronaldo

Yumurta

YANILTAN ‘YUMURTA’ EFSANESİ

Yarışmacı, 2019 yılında yalnızca rekor kırmak amacıyla paylaşılan ve uzun süre zirvede kalan “World Record Egg” fotoğrafını tercih etti. Bir dönem Instagram’ı kasıp kavuran bu paylaşım, yaklaşık 60 milyon beğeniyle yıllarca listenin başında yer almıştı.

Ancak bu rekor, 2022 yılında kırılmıştı.

DOĞRU CEVAP: Lionel Messi

2022 Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin Milli Takımı’nın kaptanı Lionel Messi’nin, kupayla verdiği zafer pozu Instagram’da yaklaşık 75 milyon beğeniye ulaşarak yumurta fotoğrafını geride bıraktı ve yeni rekorun sahibi oldu.

Karar anında uzun süre düşünen yarışmacı, “Yumurta” cevabında ısrar edince 500 bin TL’lik büyük ödülü kaçırdı. Yanlış cevap sonrası yarışmadan 50 bin TL baraj ödülüyle ayrılan yarışmacının yaşadığı hayal kırıklığı stüdyoya da yansıdı.