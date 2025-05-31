Kahramanmaraş’ın eğitimde öncü kurumlarından KİPAŞ Eğitim Kurumları, anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi. Kurumun konferans salonunda gerçekleştirilen törene okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenci velileri yoğun ilgi gösterdi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından sınıf öğretmeni Yonca Konuş, açılış konuşmasını yaparak öğrencilerin yıl boyunca gösterdiği gelişimden duyduğu gururu dile getirdi.

Minik mezunlar, bu anlamlı güne özel olarak hazırladıkları gösterilerle izleyenleri hem duygulandırdı hem de büyüledi. Renkli sahne performansları, velilerden ve katılımcılardan büyük alkış aldı.

Tören sonunda açıklamalarda bulunan KİPAŞ Eğitim Kurumları Anaokulu Müdürü Sevde Tabzonlu, “Bugün çok duygusal anlar yaşadık. Minik öğrencilerimizin ilk mezuniyet sevincine tanıklık etmek bizim için büyük bir mutluluk. Hepsine eğitim hayatlarında başarılar diliyorum,” dedi.

Unutulmaz anların yaşandığı mezuniyet töreni, kep atma seremonisi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.