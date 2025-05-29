Kahramanmaraş’ın önde gelen eğitim kurumlarından Kipaş Eğitim Kurumları, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen geri dönüşüm temalı moda tasarım defilesi, öğrencilerin çevre bilincini geliştirmek ve yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin en dikkat çeken yönü, çocukların hayal ederek çizdiği görsellerin, öğretmenlerinin rehberliğinde 3 boyutlu kıyafet tasarımlarına dönüştürülmesi oldu. Geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırlanan kostümlerle öğrenciler, hem çevre duyarlılığını hem de tasarım yeteneklerini sergiledi.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği defile, izleyicilerden tam not aldı.