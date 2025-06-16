Kahramanmaraş’ta eğitimin öncü isimlerinden biri olan Kipaş Eğitim Kurumları, sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Geleceğin lider bireylerini yalnızca bilgiyle değil, vicdan ve duyarlılıkla da donatmayı ilke edinen Kipaş, bu kez engelli bireylerin yaşamına umut olacak anlamlı bir projeye daha imza attı.

Öğrenciler tarafından büyük bir özveriyle toplanan mavi kapaklar, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara ulaştırılmak üzere tekerlekli sandalyelere dönüştürüldü ve teslim töreni gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Kipaş Eğitim Kurumları Ortaokul Müdürü Mücahit Dağdelen, öğrencileri sadece akademik bilgiyle değil, aynı zamanda hayatın her alanında aktif bireyler olarak yetiştirmeye gayret ettiklerini vurguladı.

Dağdelen, “Çocuklarımızın gönüllerinde bir farkındalık oluşturmak, onları empati duygusuyla donatmak ve topluma duyarlı bireyler haline getirmek bizler için en büyük kazanımdır. Bu projeyle öğrencilerimiz hem çevre bilinci kazandı hem de engelli bireylere destek olmanın manevi hazzını yaşadı,” dedi.

Mavi kapak gönüllüsü Abdülkadir Zeki Gülmez de projeye olan katkılarından dolayı Kipaş Eğitim Kurumları’na ve tüm öğrencilere teşekkür etti.

Gülmez, “Böylesine duyarlı bir neslin yetiştiğini görmek, geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyor. Bu projeye katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Sosyal sorumluluk bilincini küçük yaşlardan itibaren öğrencilere aşılamayı hedefleyen Kipaş Eğitim Kurumları, bu anlamlı etkinlikle bir kez daha eğitimin sadece sınıflarda değil, hayatın her alanında şekillendiğini ortaya koydu.