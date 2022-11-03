Tekstilden, enerjiye, çimentodan kâğıda, eğitimden lojistiğe Türkiye'de birçok alanda faaliyet gösteren ve Türk ekonomisine katkı sunan KİPAŞ Holding, doğaya dost faaliyet anlayışıyla sosyal projelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Orman Bölge Müdürlüğü ile imzalanan "500 Bin Ağaç Bağışı Projesi'nin" üçüncü etabı kapsamında Onikişubat ilçesi İsmailli Mahallesi'nde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, dün İstanbul’da gerçekleştirilen Sustainability Talks moda ve tekstilde sürdürülebilirlik programı için Türkiye’ye gelen yabancı misafirlerde katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Orman Bölge müdürü Mustafa koç, ağaç dikimine katkılarından dolayı KİPAŞ Holding’e teşekkür etti.

KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu üyesi Halit Gümüşer ise projeyle Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin geleceğine sahip çıkmak istediklerini söyledi.