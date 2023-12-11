Kent ve ülke sanayisinin lokomotif isimlerinden olan Kipaş Holding başarısına başarı katarken Kahramanmaraş’ta listede bulunan on sekiz firmanın dokuzu le ŞEHRİN ve ülkenin DEV MARKASI olduğunu bir kez daha gösterdi.

Binlerce çalışanı ve tekstil, çimento, kâğıt, enerji, eğitim ve lojistik yatırımlarıyla 6 ana sektörde 40 yıla yakın tecrübesiyle Kahramanmaraş’ın ve Anadolu’nun en büyük gruplarından biri haline gelen Kipaş, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketine rağmen tüm gücüyle ve azmiyle çalışmaya ve üretmeye devam ederek, Anadolu’ya damgasını vurmaya devam ediyor.

Kipaş’a ait 9 şirket şu şekilde sıralandı:

Kipaş Holding’in iştiraklerinden olan ve 21 sıra birden yükselen Akedaş Elektrik ve Perakende Satış 18.sırada, yaklaşık 7.000 bin çalışanıyla, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük entegre iplik üretim tesislerine sahip Kipaş Mensucat 38.sırada, Kipaş Pazarlama 84.sırada, Kahramanmaraş merkezli Kipaş Kağıt İşletmeleri 90.sırada yer alırken, 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş’ın ve bölgesinin yeniden inşasına büyük katkı sağlayan KÇS Kipaş Çimento ve Beton Sanayi 32 sıra birden yükselerek 128. sırada yer aldı.

Geçtiğimiz yıllarda açılışını Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ve Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikası unvanına sahip Aydın Söke Organize Sanayi’nde kurulan olan Batı Kipaş Kağıt İşletmesi listeye ilk defa girerek 145. Sırada yer aldı.

Yine bir Kipaş Holding iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş 17 sıra yükselerek 275. sırada, Kipaş’ın enerji yatırımları olan; KET Kipaş Elektrik Enerji Toptan Satış 279. ve Maren Maraş Elektrik ise 171. oldu.

Kipaş Holding olarak, ülkemizin ve bölgenin kalkınması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Kipaş’ın Anadolu 500’de ki başarısıyla ilgili olarak holdingden yapılan açıklamada;

“Anadolu 500 listesinde Kipaş Holding'in 2022 yılı verilerine dayanarak tam 9 şirketiyle yer alması, şirketimizin bölgedeki ve ülke genelindeki başarısının bir göstergesidir. Ekonomist Dergisi'nin Anadolu'nun en büyük şirketlerini belirlediği bu prestijli listede 9 şirketimizle yer aldık ve diğer önemli grupları geride bırakarak bir kez daha Kipaş’ın gücünü ortaya koyduk.

Bu listedeki en büyük şirketler arasında yer almak, üretim, ihracat ve istihdam alanlarındaki performansımızın önemli bir göstergesidir.

Yaşadığımız zorlu süreçlere rağmen, özellikle 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin etkisiyle dahi çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Bölgenin ve ülkenin yeniden inşası için büyük bir kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürdük. Kipaş Holding olarak, sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda toplumsal iyileşmeye de katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bundan sonraki süreçte de sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve toplumsal sorumluluk anlayışımızla hareket ederek, daha nice başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Kipaş Holding olarak, ülkemizin ve bölgenin kalkınması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.



2022 2021 KİPAŞ HOLDİNG FİRMALARI

18 39 AKEDAŞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ

38 29 KİPAŞ MENSUCAT A.Ş

84 116 KİPAŞ PAZARLAMA VE TİCARET

90 60 KİPAŞ KAĞIT SANAYİ

128 160 KÇS KİPAŞ ÇİMENTO BETON SANAYİ

145 * BATI KİPAŞ KAĞIT SANAYİ

275 292 AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

279 * KET KİPAŞ ELEKTRİK ENERJİ TOPTAN SATIŞ

331 175 MAREN MARAŞ ELEKTRİK



