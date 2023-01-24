Toplantıda; 2022 yılı öneri-ödül sistemine Kipaş Holding çalışanları tarafından önerilen teknik ve sosyal alanlarda başta olmak üzere; su tüketiminin üretimde azaltılması, enerji verimliliği, karbon salınımın azaltılması, üretimde verimlilik gibi proje konuları, elde edilen başarılar ve 2023 yılı için yapılacak çalışmalar ele alındı.

İNOVASYONUN ŞAMPİYONU

Geçtiğimiz günlerde yaptığı çalışmalarla; Türkiye’nin en inovatif firmalarının belirlendiği Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonuyla düzenlenen, Türkiye İnovasyon Ligi’nde (İnovaLig) kazananlar belli oldu. 1507 firmanın yarıştığı Türkiye İnovasyon Ligi’nde Kipaş Tekstil, İnovasyon Kültürü ve Organizasyonu kategorisinde Türkiye şampiyonu seçildi. Kipaş Tekstil’in birincilik ödülünü Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Ayrıca; Tekstilde inovasyonun artması ve inovasyona yatırım yapan firmaların teşvik edilmesi amacıyla yapılan Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi Ödül Törenin de Techxtile Start-Up Challenge programı kapsamında Kipaş Holding inovasyon’a verdiği destekle ödüllendirildi.

FİKİRLER İNOVASYONA DÖNÜŞÜYOR

Öneri-ödül sistemi sayesinde hem çalışanların kazanması hem de ülke ekonomisine katkı sağlamasının yanında, yenilikçi üretim politikasının Kipaş Holding’de yaygınlaştığını vurgulayan Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer,

“Tüm çalışanlarımızın katkılarıyla yıllar içerisinde giderek alt yapısı güçlenen Öneri Ödül sistemimizin bu yıl 10. Faaliyet dönemini tamamlamış bulunuyoruz. Şu ana kadar verimlilik, sürdürülebilirlik, ürün geliştirme ve ar-ge kapsamında birçok farklı alanlarda çalışanlarımızdan binlerce öneri alıp değerlendirme fırsatları yakaladık. Bu kapsamda gelen önerileri ve yönetim Kurulumuzun destekleriyle çeşitli ödüllerle teşvik ederek özendirici konuma getirdik. Fikirlerin inovasyona dönüştürülmesi, ar-ge faaliyetlerine eklenmesi için İşletme içi zenginliklerimizi de ekleyerek yıl içerisinde ulusal ve uluslararası platformlarda bildiriler hazırladık ve yayınladık. Bu oluşumların meyvelerini 2022 yılı içinde Ticaret Bakanlığı ve TIM’in düzenlediği Inovalig yarışmalarında ve Techtextile Innovasyon Ligi yarışmalarında şampiyonluğu yakalayarak taçlandırdık.