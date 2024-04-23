Kipaş Holding'in prefabrik kentinde gerçekleştirilen etkinlik, kurumsal firmaların da destekleriyle renklendi. Etkinlikte çocuklar, çeşitli kurumsal firmaların katkılarıyla düzenlenen oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi. Kipaş Holding'in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, çocukların keyifli zaman geçirmelerine ve bayramlarını coşkuyla kutlamalarına olanak sağladı.

Konuyla ilgili Kırmızı Çocuklar Derneği kurucu Başkanı Simay Bülbül aksu habere yaptığı açıklamada, Amacımız depremzede çocukları unutmadığımızı hep hatırlatabiliyor olmak ifadelerini kullandı.

