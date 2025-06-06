Kahramanmaraş iş dünyasının öncülerinden Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi Öksüz, Kurban Bayramı dolayısıyla Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

"Asrın felaketi" olarak anılan 6 Şubat depremlerinde büyük yaralar alan Kahramanmaraş’ın, yeniden ayağa kalkmak için topyekûn bir mücadele verdiğini vurgulayan Öksüz, şehrin azim ve dayanışmayla geleceğe yürüdüğünü söyledi.

Açıklamasında, deprem sonrası yaşanan sıkıntılara rağmen iş dünyasının el birliğiyle hareket ettiğini, üretimin sürdüğünü ve şehir ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için seferber olunduğunu vurgulayan Öksüz, Kahramanmaraşlıların metanetiyle örnek olduğunu ifade etti.

Öksüz, “Bu mübarek bayramın, milletimize ve tüm İslam âlemine huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum,” diyerek tüm Kahramanmaraşlıların ve İslam dünyasının Kurban Bayramı’nı kutladı.