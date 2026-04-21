Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek gençlere yönelik anlamlı bir etkinlik düzenliyor. Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş tarafından hayata geçirilen “Alev Alatlı Okumaları” programı, edebiyat ve düşünce dünyasına ilgi duyan gençleri önemli bir kültürel buluşmada bir araya getirecek.

Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Alev Alatlı’nın eserlerinin merkezine alındığı program kapsamında, katılımcılar belirlenen kitapları okuyarak derinlemesine değerlendirme ve analiz yapma fırsatı bulacak. Okuma sürecinin ardından düzenlenecek kitap tahlili ve söyleşi programı ile gençler hem fikir alışverişinde bulunacak hem de eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek.

Başvurular Çevrimiçi Alınmaya Başlandı

Kontenjanla sınırlı olarak düzenlenen programa başvurular çevrimiçi olarak alınmaya başladı. Programa katılmak isteyenler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/04/21/pusula-maras-alev-alatli-okumalari-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi başvuru yapılabiliyor. Başvurular 27 Nisan Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Kitap Tahlili ve Söyleşi Programı 2 Mayıs’ta

Program kapsamında seçilen katılımcılara Alev Alatlı’nın belirlenen eserleri Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak teslim edilecek. Katılımcılar, kendilerine ulaştırılan kitapları belirtilen süre içerisinde okuyarak 2 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek kitap tahlili ve söyleşi programına katılım sağlayacak.

Programa Katılan 3 Kişiye Kapadokya Gezisi Hediye

Gençlerin kitap okuma alışkanlıklarını desteklemeyi, edebi ve düşünsel birikimlerini artırmayı amaçlayan etkinlikte ayrıca sürpriz ödüller de yer alıyor. Program sonunda etkinliğe katılan 3 kişiye Kapadokya gezisi hediye edilecek. Böylece gençler hem nitelikli bir kültürel etkinliğe katılma hem de Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’yı görme fırsatı elde edecek.