Zeynep’in ailesi baba Ahmet Özkan ve anne Emine Kılıç, yaşadıkları tarifsiz acıyı Aksu Haber mikrofonlarına anlattı.

Gözyaşları içinde konuşan aile, yalnızca evlatlarını değil, hayallerini de toprağa verdiklerini ifade etti. Acılı aile, saldırının arkasında bulunan katil zanlısının babası başta olmak üzere, olayda ihmali ya da dahli bulunan herkesin adalet karşısında hesap vermesini istediklerini dile getirdi.

“Bizim canımız yandı, başka ailelerin canı yanmasın” sözleriyle adalet çağrısında bulunan aile, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

Zeynep’in nasıl bir çocuk olduğuna dair anlatılanlar ise yürekleri bir kez daha burktu. Ailesi, onu güler yüzlü, yardımsever, derslerine bağlı ve hayalleri olan bir evlat olarak tanımladı.

Henüz hayatının baharında koparılan Zeynep’in ardından geriye, yarım kalan hayaller ve derin bir sessizlik kaldı. Ailesinin tek tesellisi ise adaletin yerini bulması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması.

Yaşanan bu büyük acı, toplumun vicdanında derin bir yara açarken, Zeynep’in hatırası ise sevenlerinin kalbinde yaşamaya devam edecek.