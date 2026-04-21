Pazartesi itibarıyla ders zilinin çaldığı okulda, yaşanan acının izleri hâlâ tazeliğini koruyor. Sınıflar dolsa da sıralar eksik, kalpler buruk… Öğrenciler ve öğretmenler, tarifsiz bir hüznün içinde yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.

Yetkililer, yaşanan olayın ardından okul binasında eğitime devam edilemeyeceğini belirtirken, öğrencilerin başka okullara yönlendirileceği ifade edildi. Bu karar, bir yandan güvenlik ve psikolojik iyileşme açısından önemli görülürken, diğer yandan öğrencilerin anılarıyla dolu okuldan kopuşunu da beraberinde getirdi.

Öte yandan, okulda kalan öğrencilere ait eşyalar da velilere teslim edilmeye başlandı. Çantalar, defterler, yarım kalan ödevler… Her biri, yaşanan acının sessiz birer tanığı gibi sahiplerine ulaştırılıyor. Veliler, çocuklarının eşyalarını teslim alırken gözyaşlarını tutmakta zorlanıyor.