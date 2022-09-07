Son olarak Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nezihe Sinem Öksüz Dedebayraktar, Ekonomist Dergisi’nin her yıl Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde yöneticilik yapan Türkiye’nin 40 yaş altı en güçlü 40 CEO’su araştırmasında listeye 11’nci sıradan girerek önemli bir başarıya imza atarken, holding ve Kahramanmaraşlı sanayicilere büyük bir gurur yaşattı.

Önemli yatırım ve ciddi büyüme oranları ile dikkatleri üzerine çeken Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nezihe Sinem Öksüz Dedebayraktar, Üretim ve hizmet anlayışında yüzde yüz müşteri memnuniyeti, yüksek teknoloji kullanımını, çevreye ve doğaya saygılı olmayı, sürdürülebilirliği ve Ar-Ge çalışmalarını temel alan ve üretim ve istihdamın yanında birçok alanda da sosyal projeler üreten yöneticiliğini yaptığı KİPAŞ Holding’in başarılarına başarı katmaya devam ediyor.

Özellikle 40 Yaş Altı 40 CEO Araştırmasında ciro ve istihdam verileri genç yöneticilerin verdikleri zorlu mücadeleyi gösterirken, Ekonominin içinde olduğu zorluklara rağmen büyüme gösteren Kipaş Holding, her alanda farkını gösteriyor.