Çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle başlatılan projede, bugüne kadar yaklaşık 300 bin fidan toprakla buluştu. Toplamda 500 bin ağaca ulaşmayı hedefleyen kampanyanın süresi, çevresel katkıyı artırmak amacıyla uzatıldı.

Şirket yetkilileri, bu kampanyanın sadece çevre odaklı değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle yürütüldüğünü ifade etti. Kampanya kapsamında yeşil alanların genişletilmesi, karbon salınımının azaltılması ve çevre bilincinin toplumda yaygınlaştırılması gibi amaçlara vurgu yapıldı.

Projeye ilişkin açıklamalarda, sürdürülebilir bir çevre için yapılan yatırımların gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedeflediği belirtildi. Ayrıca, kampanyanın yerel halk ve çalışanlar arasında büyük bir destek gördüğü ve kolektif bir çaba ile daha fazla fidan dikimi için çalışıldığı kaydedildi.

Bu girişim, Kahramanmaraş’ın yeşil dokusuna değer katarken, bölgedeki diğer kuruluşlara da çevresel projelerde örnek teşkil ediyor.