Şehrimizin gururu KİPAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubu’nda şampiyonluk yolunda tarihi bir maça çıkıyor!

Temsilcimiz, kendi sahasında Ege Üniversitesi Daçka ile kozlarını paylaşacak. Bu zorlu mücadele, İstiklalspor'un Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne çıkma hedefi açısından belirleyici olacak.

İstiklalspor – Ege Üniversitesi Daçka Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Nerede?

📅 Tarih: 14 Mayıs Çarşamba

🕕 Saat: 18.00

📍 Yer: Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu

Basketbolseverler için sevindirici haber ise şu: Biletler tamamen ücretsiz! Tüm halkımız bu dev karşılaşmaya davetlidir. Tribünlerdeki destek, takımımız için büyük moral olacak.

Maç Canlı Yayınlanacak mı?

Evet, bu heyecan dolu karşılaşma Aksu TV ekranlarından ve Aksu Dijital platformlarından canlı yayınla basketbolseverlerle buluşacak.

📺 Canlı Yayın: Aksu TV ve Aksu Dijital

Bu Maç Kazanılırsa Ne Olacak?

İstiklalspor bu maçı kazanırsa, Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne yükselme hakkı elde edecek. Bu, kulüp tarihindeki en büyük başarılardan biri olacak ve Kahramanmaraş basketbol tarihinde bir ilk yaşanacak.