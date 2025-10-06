Nesine 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin 7.haftasında ligin güçlü ekiplerinden Isparta 32 Spor ile karşı karşıya geldi.

Isparta Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleye her iki takımda dengeli başladı. İlk yarıda denge bozulmazken oyuncular soyunma odalarına 0-0 eşitlikle girdi.

Maçın ikinci yarısında da kontrollü oyun devam etti. Temsilcimiz deplasmanda zaman zaman gol fırsatları bulsa da bir türlü aradığı golü bulamadı. Maçta hiç gol sesi çıkmazken takımlar birer puanı paylaştı.

Bu skorla birlikte İstiklalspor puanını 13’e, Isparta ekibi ise 14’e yükseltti.