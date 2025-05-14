Programa, Kipaş İstiklal Basket Şube Başkanı Hikmet Gümüşer ile Kipaş Holding Yönetim Temsilcisi Melih Hüsnü Öksüz konuk olarak katıldı.

Moderatörlüğünü Serdar Bursalı’nın üstlendiği programda, takımın kendi sahasında Ege Üniversitesi Daçka ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlık süreci, Play-Off aşamasındaki son gelişmeler ve hedeflenen başarılar kamuoyuyla paylaşıldı.

Ayrıca Play-Off’ta yarı finale yükselen Akedaş İstiklalspor’un maç özeti ve takımın genel durumu da programda izleyicilere aktarıldı.

“Spor 46”, eş zamanlı olarak Aksu TV Dijital platformu üzerinden de izleyicilerle buluştu.